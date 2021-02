S parlamentarno preiskavo želi opozicija dobiti jasne odgovore o tem, ali prihaja do političnega vmešavanja v delo policije

Ljubljana, 26. februarja - Poslanec LMŠ Rudi Medved je danes podrobneje pojasnil zahtevo opozicije za odreditev parlamentarne preiskave političnega vmešavanja v delo policije. Kot je dejal, so ob dosedanjih opozorilih dobivali le pavšalne odgovore, da je vse v redu. "In edino orodje, ki še ostane, je preiskovalna komisija, kjer pavšalnih izgovorov ne more biti," je dejal.