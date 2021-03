Komisija v zadevi Kangler bo nadaljevala zasliševanje in soočanje prič

Ljubljana, 9. marca - Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi je na današnji seji sklenila, da bo v prihodnje zaslišala še dve priči, in sicer predsednika DS Alojza Kovšco in policista, obtoženega zlorabe osebnih podatkov. Načrtuje tudi soočenje dveh že zaslišanih prič, je sporočil predsednik preiskovalne komisije Dejan Kaloh (SDS).