Ponovno se za vse otroke odpirajo vrtci, v šole vsi osnovnošolci, dijaki po modelu C

Ljubljana, 12. aprila - Po strožjem zaprtju države med 1. in 11. aprilom se danes vrtci ponovno odpirajo za vse otroke, v šole pa se vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, medtem ko se bodo dijaki prvih treh letnikov šolali izmenjaje, po modelu C. Z nekaterimi izjemami je določeno obvezno nošenje mask, te pa niso obvezne pri pouku športa.