V soboto ob 2864 PCR testih potrdili 548 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 11. aprila - V soboto so v Sloveniji opravili 2864 PCR testov in ob tem potrdili 548 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 19,1-odstoten, je na Twitterju objavila vlada. Drugi dan zapored se je znižalo sedemdnevno povprečje potrjenih okužb. To po podatkih vlade znaša 903, dan prej je znašalo 927.