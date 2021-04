V Indiji ob rekordnem številu okužb zagnali "festival cepljenja"

New Delhi, 11. aprila - V Indiji so danes znova zabeležili nov rekord v številu okužb z novim koronavirusom v enem dnevu - 152.879, kar je pet odstotkov več, kot so jih zabeležili dan prej. Da bi se širjenje okužb umirilo, v Indiji krepijo akcijo cepljenja proti covidu-19. Vlada je danes zagnala štiridnevni "festival cepljenja", poroča nemška tiskovna agencija dpa.