Izteka se začasno zaprtje države, številni ukrepi se bodo v ponedeljek sprostili

Ljubljana, 11. aprila - Danes je zadnji dan strogih omejitvenih ukrepov, ki so z namenom zmanjšanja širjenja epidemije veljali od 1. aprila. Odprli se bodo dijaški domovi. S ponedeljkom bodo za vso državo veljali ukrepi, ki so predvideni za rdečo fazo. Med drugim ne bo več nočne omejitve gibanja, odprte bodo trgovine in številne storitve, šole in vrtci.