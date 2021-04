Ob pogoju testiranja zaposlenih od ponedeljka spet odprte trgovine in številne storitve

Ljubljana, 9. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji za obdobje od 12. do vključno 18. aprila izdala nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Ta med drugim predvideva, da bodo ob pogoju rednega testiranja zaposlenih lahko odprte vse trgovine ter tudi številne storitve, npr. frizerske, kozmetične in tudi turistične agencije.