Po novem za vstop v Slovenijo veljavni tudi testi, opravljeni v ZDA in Veliki Britaniji

Ljubljana, 9. aprila - Vlada je v danes sprejetem v odloku o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 določila, da so za vstop v državo poleg testov PCR in potrdil o preboleli bolezni, opravljenih oz. izdanih v državah članicah EU oz. schengenskega območja, veljavni tudi testi oz. potrdila iz ZDA in Velike Britanije.