WHO obsodil neravnotežje pri distribuciji cepiv med revnimi in bogatimi državami

Ženeva, 9. aprila - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes obsodila pretresljivo neravnotežje pri distribuciji cepiv proti covidu-19 med bogatimi in revnimi državami. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je poudaril, da so prebivalci več kot desetih držav popolnoma nezaščiteni.