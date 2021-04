Začenja se prenova še zadnjega dela hitre ceste po Vipavski dolini

Nova Gorica, 9. aprila - Na vipavski hitri cesti bodo na delu odseka med Selom in Vogrskim v ponedeljek stekla obnovitvena dela. Zaradi postavitve začasne prometne ureditve bo odsek hitre ceste zaprt v obe smeri od sobote od pete ure zjutraj do nedelje do predvidoma najpozneje 20. ure. Obvoz bo urejen po vzporedni državni cesti, so za STA povedali na Darsu.