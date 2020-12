Ljubljana, 31. decembra - Dars v prihodnjem letu čakajo številni projekti. Nadaljeval bo z gradnjo druge cevi karavanškega predora in tretje razvojne osi. Čakajo ga tudi nadaljevanje priprav na uvedbo tretjega voznega pasu od Domžal in Vrhnike proti Ljubljani, gradbeni objekti na Obali in postopki za širitev odseka Koseze-Kozarje na ljubljanski obvoznici.