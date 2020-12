Prenovo hitre ceste Razdrto-Vrtojba bodo nadaljevali drugo leto

Ljubljana/Nova Gorica, 8. decembra - Vsa prenovitvena dela na dobrih 13 kilometrov dolgem odseku hitre ceste po Vipavski dolini med Selom in Vogrskim bodo zaključili spomladi prihodnje leto. Med sanacijskimi deli, ki so potekala od letošnjega julija, so namreč ugotovili, da je na območju nasipa Vogršček močno poškodovana kanalizacija in tako potrebna celovite prenove.