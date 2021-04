Sindikat delavcev gostinstva in turizma: Dovolj nam je zaprtja in ignorance oblasti

Ljubljana, 8. aprila - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je na vlado, poslance DZ in direktorja NIJZ Milana Kreka naslovil poziv, v katerem so poudarili, da jim je dovolj zaprtja in ignorance oblasti. Pristojne sprašujejo, na podlagi katerih analiz sta stroka in politika prišli do ugotovitev, da je panoga najbolj izrazita prenašalka novega koronavirusa.