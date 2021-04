Društvo Šola zdravja podprlo prizadevanja za odpravo neenakosti na področju zdravja

Ljubljana, 7. aprila - V Društvu Šola zdravja so se ob svetovnem dnevu zdravja, ki poteka pod geslom Zgradimo pravičen in zdrav svet, pridružili iskanju boljših rešitev za delovanje družbe in odpravo neenakosti na področju zdravja. V sporočilu za javnost so izpostavili, da se je treba odzvati povabilu k sodelovanju v globalni kampanji za bolj pravičen in zdrav svet.