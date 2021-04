Levica ob svetovnem dnevu zdravja poudarila pomen javnega zdravstva

Ljubljana, 7. aprila - Javnega zdravja ni mogoče preprosto enačiti z organizirano medicino, so ob današnjem svetovnem dnevu zdravja poudarili v Levici. "Vsaka medicina ponuja zdravljenja in zdravila, toda javno zdravstvo je tisto, ki zmanjšuje neenakosti ter vzpostavlja preventivne mehanizme, ki varujejo družbo kot celoto," so zapisali.