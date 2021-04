Svetovni dan zdravja za bolj pravičen in zdrav svet

Ljubljana/New York/Ženeva, 7. aprila - Danes je svetovni dan zdravja. Tokrat je posvečen trenutno najbolj aktualni javnozdravstveni temi - kako svet po pandemiji covida-19 vrniti v sprejemljive tirnice življenja, da bo bolj pravičen za vse in da bodo vsi ljudje in vse družbe uživali več zdravja in blaginje, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).