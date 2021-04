S programom Aktivno v šolo in zdravo mesto ob dnevu zdravja opozarjajo na pomen hoje

Ljubljana/New York/Ženeva, 7. aprila - Izvajalci programa Aktivno v šolo in zdravo mesto ob dnevu zdravja izpostavljajo pomen hoje in načrtovanja hoji prijaznega okolja. "Hitra hoja lahko pomembno izboljša splošno počutje ter zmanjšuje tveganje za nastanek nekaterih kroničnih nenalezljivih in duševnih bolezni," pravijo. V ustvarjanje pogojev za hojo skušajo vključiti tudi odgovorne.