V torek potrdili 1189 okužb z novim koronavirusom, umrli trije covidni bolniki

Ljubljana, 7. aprila - V torek so v Sloveniji ob opravljenih 4812 PCR testih potrdili 1189 okužb z novim koronavirusom, umrli so trije covidni bolniki, je objavila vlada. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 889, kar je nižje kot dan prej, ko je znašalo 943. Hospitaliziranih je 581 covidnih bolnikov, 131 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 60 oseb.