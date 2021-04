Ponekod najhladnejše jutro to zimo, marsikje najhladnejše aprilsko jutro zadnjih desetletij

Ljubljana, 7. aprila - Današnje jutro je bilo ponekod najhladnejše v tej zimi, marsikje pa najhladnejše aprilsko jutro zadnjih 70, verjetno pa več kot 100 let, so sporočili z Arsa. Najnižjo temperaturo so izmerili v Novi vasi na Blokah, minus 20,6 stopinje, kar je nov uradni slovenski rekord za april. Prejšnji s te lokacije je minus 18 stopinj, izmerjen 4. aprila 1970.