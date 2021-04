V noči na torek sneg do nižin

Ljubljana, 5. aprila - Vremenske razmere se bodo čez dan in v noči na torek po državi precej spremenile, v torek zjutraj in dopoldne pa bodo povsem zimske, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter prenašal sneg in gradil zamete. Kljub vremenski napovedi pa pozebe na Arsu v torek še ne pričakujejo.