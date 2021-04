Ob napovedanem sneženju vozniki na cesto le z ustrezno opremo in če je to nujno

Ljubljana, 6. aprila - Danes zjutraj in dopoldne bodo vremenske razmere po državi povsem zimske, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Na prometno-informacijskem centru ob napovedanem sneženju voznike pozivajo k večji previdnosti na cestah in opozarjajo, da morajo biti vozila ustrezno opremljena, vozniki pa naj se na pot odpravijo le, če bo to nujno.