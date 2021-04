Češka namerava prve trgovine in storitve odpreti do konca aprila

Praga, 6. aprila - Češka vlada namerava prve korake na poti do ponovnega odprtja javnega življenja na področju gostinstva in trgovin narediti do konca meseca. Če bo šlo vse v redu, bodo do takrat postopno odprli storitve, trgovine in terase gostinskih lokalov, je danes napovedal notranji minister Jan Hamaček.