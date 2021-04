Po gorenjski avtocesti znova vožnja z več kot 200 kilometri na uro

Kranj, 6. aprila - Gorenjski prometni policisti so v ponedeljek poostreno nadzirali hitrost vozil na avtocesti. Med 41 ugotovljenimi prekoračitvami hitrosti so obravnavali tudi voznika, ki je po avtocesti vozil z 209 kilometri na uro. Proti kršiteljem zaradi prehitre vožnje potekajo prekrškovni postopki, so sporočili s Policijske uprave Kranj.