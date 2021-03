Dva voznika na gorenjski avtocesti peljala skoraj 220 kilometrov na uro

Kranj, 23. marca - Gorenjski prometni policisti so minuli teden na avtocesti obravnavali dva voznika, ki sta pri omejitvi hitrosti 110 kilometrov na uro en za drugim vozila s hitrostjo 218 kilometrov na uro. Sankcionirali so ju s 1200 evri globe in devetimi kazenskimi točkami, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.