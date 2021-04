Na gorenjski avtocesti trije vozniki z več kot 200 kilometri na uro

Kranj, 2. aprila - Gorenjski prometni policisti so v četrtek na avtocesti obravnavali tri voznike, ki so pri omejitvi 130 kilometrov na uro vozili s hitrostjo nad 200 kilometrov na uro. Pri slovenskem državljanu so policisti izmerili hitrost 204, pri dveh tujcih pa 208 oziroma 210 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Kranj.