Savdska Arabija bo romanje v Meko dovolila le cepljenim proti covidu in prebolevnikom

Džeda, 6. aprila - Savdske oblasti so v ponedeljek sporočile, da bo v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja novega koronavirusa v času muslimanskega svetega meseca ramazana, ki se letos začne 13. aprila, romanje v Meko dovoljeno le tistim, ki so bili cepljeni ali so preboleli covid-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.