Policisti v prvih štirih dneh zaprtja države zaradi epidemije ugotovili 1831 kršitev ukrepov

Ljubljana, 5. aprila - Policisti so v prvih štirih dneh ponovnega zaprtja države zaradi epidemije izvedli več kot 9000 nadzorov spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Pri tem so ugotovili 1831 kršitev in izdali izdali 242 glob, so za STA sporočili iz Generalne policijske uprave. V šestih primerih so podali predlog Zdravstvenemu inšpektoratu RS.