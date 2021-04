V Italiji bodo cepilne centre odprli tudi v muzejih in cerkvah

Rim, 4. aprila - Italija namerava v okviru strategiji cepljenja proti covidu-19 odpreti cepilne centre tudi na nenavadnih krajih, kot so cerkve in muzeji. V Benetkah bodo od ponedeljka cepili tudi na predelanem vodnem taksiju, ki ga bodo privezali tako, da bo dostopen starejšim od 80 let, je danes poročal časnik Corriere della Sera.