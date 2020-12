Bohinj z novim arhitekturno zanimivim mostom

Bohinj, 6. decembra - Bohinj se ponaša z novim arhitekturno zanimivim mostom. Most na Rju, ki je izdelan kot pokrit lesen most, je del bohinjske kolesarske mreže. Vrednost novega mostu in pripadajoče infrastrukture, katere gradnja je stekla v začetku jeseni in se zaključuje v teh dneh, je 460.000 evrov, pri čemer Eko sklad prispeva 315.000 evrov.