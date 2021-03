Obiskovalce v Bohinj odslej vabi tudi nova ikonografika

Bohinj, 21. marca - Ob čakanju na ponovni zagon turistične dejavnosti so v bohinjskem hotelu Sunrose 7 pripravili novo ikonografiko o Bohinjskem jezeru in Bohinju. Z njo želijo obiskovalcem na zanimiv in zabaven način približati to območje in jih povabiti tudi na raziskovanje manj znanih kotičkov Bohinja.