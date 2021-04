Rast povpraševanja po izdelkih za zdravje in imunost povečala prodajo Medexa

Ljubljana, 5. aprila - Družba Medex, ki se med drugim ukvarja s točenjem medu in proizvodnjo prehranskih dopolnil, je lani ob epidemiji covida-19 beležila povečanje prodaje na račun večjega povpraševanja po izdelkih za zdravje in imunost. Kot so pojasnili za STA, se trenutno osredotočajo predvsem na povečevanje prisotnosti v tujini.