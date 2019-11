Medex lani še pred vstopom v proizvodnjo uničil 2,5 tone medu

Ljubljana, 6. novembra - Medex, ki preko 65 let polni med in proizvaja prehranska dopolnila, je lani še pred vstopom v proizvodnjo linijo uničil 2,5 tone medu, saj so v njem našli sledi prepovedanih antibiotikov. To so odkrili z notranjo kontrolo, v okviru katere na vhodu testirajo vsak vzorec prejetega medu, ki ga uporabijo kot surovino za proizvode.