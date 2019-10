Zahtevne tržne razmere oklestile dobiček Medexa

Ljubljana, 12. oktobra - Družba Medex, ki se med drugim ukvarja s točenjem medu in proizvodnjo prehranskih dopolnil, je lani ustvarila 1,35 milijona evrov čistega dobička, kar je 19,6 odstotka manj kot predlani. Kot so pojasnili v družbi, je za njimi leto zahtevnih tržnih razmer, ki so prinesle izzive na številnih področjih njihovega poslovanja.