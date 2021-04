Švedska zamaknila ciljni termin za cepljenje vseh odraslih

Stockholm, 1. aprila - Švedska je zaradi zamud pri dobavi cepiva proti covidu-19 zamaknila termin, do katerega naj bi vsem odraslim ponudili možnost cepljenja. Sprva so načrtovali, da jim bo to uspelo do konca junija, ker pa ni na voljo dovolj cepiva, so si za nov cilj postavili sredino avgusta, je danes pojasnila švedska ministrica za socialne zadeve Lena Hallengren.