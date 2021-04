Na ministrstvu za delo opozarjajo na možne oblike pomoči v primeru stiske v času epidemije

Ljubljana, 1. aprila - Ker že dlje časa trajajoča epidemije prinaša številne negotovosti, strah in stiske pri družinah in posameznikih, ki jih lahko 11-dnevno zaprtje javnega življenja še poglobi, na ministrstvu za delo opozarjajo na oblike pomoči, ki jih nudijo centri za socialno delo, pa tudi druge oblike pomoči, kot so telefoni za pomoč v stiski.