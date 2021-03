Do konca leta predvidoma še šest državnih proslav, poudarek tudi na 30-letnici države

Ljubljana, 31. marca - Vlada je na današnji seji potrdila koledar državnih proslav in prireditev za leto 2021 in program obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države. Koledar do konca leta predvideva še šest državnih proslav, na katere pa lahko vpliva še epidemija covida-19.