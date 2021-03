Mesečni temeljni dohodek verskim uslužbencem še do konca junija

Ljubljana, 31. marca - Vlada je ukrep pomoči verskim uslužbencem v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki ga predvideva sedmi protikoronski zakon, podaljšala do konca junija, primerljivo podaljšanju tovrstnega ukrepa za samozaposlene, družbenike poslovodje in kmete, so sporočili po današnji seji.