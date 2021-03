V pogovoru STAkluba strokovnjaki o razvoju, nadzoru in neželenih učinkih cepiva proti covidu-19

Ljubljana, 31. marca - Hiter razvoj cepiv proti covidu-19 temelji na večletnih raziskavah in poznavanju drugih podobnih virusov, pripomoglo je tudi obsežno financiranje področja, so danes pojasnili strokovnjaki v spletnem pogovoru STAkluba. Med drugim pričakujejo, da bodo do konca leta dovoljenje za uporabo dobila še tri cepiva, večajo se tudi proizvodne kapacitete.