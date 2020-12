V mariborskem podjetju A&E Europe v ponedeljek opozorilna stavka

Maribor, 27. decembra - V mariborski družbi A&E Europe, ki se ukvarja z izdelavo industrijskega sukanca, bodo zaposleni v ponedeljek izvedeli opozorilno stavko, ki bo potekala med 10. in 12. uro. Kot so sporočili s Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS), so se za stavko odločili zaradi "odnosa podjetja do zaposlenih in splošnega nezadovoljstva".