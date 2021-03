S citiranjem ustave protestniki pozvali k zavrnitvi sporne novele zakona o vodah

Ljubljana, 29. marca - Na Trgu republike so se danes zbrali podporniki čiste pitne vode, ki so se jim pridružili tudi Mladi za podnebno pravičnost. S transparenti in citiranjem 70.a člena ustave, ki zagotavlja pravico do pitne vode, so poslance pozvali, naj v torek ne sprejmejo predlagane novele zakona o vodah. Na krajšem shodu se je zbralo okoli 50 ljudi.