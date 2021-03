Pod peticijo za pitno vodo več kot 11.500 podpisov

Ljubljana, 29. marca - Peticijo, ki poziva vlado in poslance v državnem zboru k umiku predlaganih sprememb 37. člena zakona o vodah, je v treh dneh podpisalo več kot 10.000 ljudi, so izpostavili v nevladni organizaciji Eko krog in civilni iniciativi Danes. Okoli 11. ure je bilo pod peticijo nekaj čez 11.500 podpisov, ki jih bodo pobudniki predložili poslancem.