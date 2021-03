Ponovne omejitve pri varstvu otrok za vrtce velik organizacijski zalogaj

Medvode/Kranj/Maribor/Koper, 29. marca - Zapiranje vrtcev in zagotavljanje zgolj nujnega varstva vrtcem prinaša precej organizacijskih težav. Ravnatelji opozarjajo, da jim primanjkuje časa, saj še čakajo okrožnico z navodili in informacijami, ali bo nujno varstvo le za otroke zaposlenih v kritični infrastrukturi in ali bodo za to potrebna potrdila.