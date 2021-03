SBC s predlogi protikriznih ukrepov in ukrepov za izhod iz krize

Ljubljana, 29. marca - SBC - Klub slovenskih podjetnikov je na ključne odločevalce v državi na čelu s premierjem Janezom Janšo naslovil dopis s predlogi za vključitev v protikoronske zakonske pakete in za izhod iz krize. Ti so pripravljeni na podlagi ankete med njihovimi člani, so sporočili danes.