Evropska komisija predstavila ukrepe za spodbujanje ekološke pridelave

Bruselj, 25. marca - Evropska komisija je danes predstavila akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave. Njegov splošni cilj je spodbuditi pridelavo in potrošnjo ekoloških proizvodov, da bi do leta 2030 ekološko kmetovanje izvajali na 25 odstotkih kmetijskih zemljišč ter da bi se znatno povišala raven ekološke akvakulture, so sporočili iz Bruslja.