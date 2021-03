Delo o življenju s covidom-19 (29. 3.)

Ljubljana, 28. marca - Miha Pribošič v komentarju Samoupravljanje epidemije piše o tretjem valu in o tem, da moramo, če še nismo, zdaj resno razmišljati o življenju z virusom in ne več upati v njegovo popolno eliminacijo. Epidemija nas izziva, da odvržemo predsodke in se vprašamo, kaj je pogoj za dostojno in izpolnjujoče življenje, meni avtor.