Finance o učinkih omejitev (29. 3.)

Ljubljana, 28. marca - Simona Toplak v komentarju Z lockdownom niste bili uspešni. Hitro cepiti ne zmorete. Kaj delate? piše o omejitvah za zajezitev epidemije in njihovih učinkih. Rezultati političnega in strokovnega dela so dva tisoč umrlih na milijon, vsak deseti prebivalec domov za ostarele je umrl in po treh mesecih cepljenja nismo prvič cepili niti vseh starejših.