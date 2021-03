Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. in 28. 3.)

Ljubljana, 28. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o strogih ukrepih, ki jih je sprejela vlada za zajezitev novega koronavirusa in bodo veljali od 1. do 12. aprila. Slovenija bo omejila javno življenje in vse nenujne dejavnosti. Poročale so tudi o tem, da je predsednik vlade Janez Janša zapustil razpravo o svobodi medijev v Evropskem parlamentu.