V veljavi nove omejitve pri prehajanju meje

Ljubljana, 29. marca - Od danes je prepovedano potovati v države, ki so na rdečem seznamu, to so med drugim sosednje države ter države Zahodnega Balkana. Ob vračanju v Slovenijo je v izogib karanteni potreben negativen izvid PCR testa. Pred zaprtjem države, ko bo pouk potekal na daljavo, pa naj bi šole danes prejele okrožnico z navodili za delo v prvi tretjini aprila.