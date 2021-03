Po posvetu stroke in politike na popoldansko sejo vlade predlog o začasnem zaprtju države

Ljubljana, 28. marca - Na današnjem srečanju stroke in politike je slednja večinsko podprla predlog svetovalne skupine, da bi med 1. in 11. aprilom veljali strogi omejitveni ukrepi za preprečevanje epidemije covida-19. Podprla sta jih tudi minister za zdravje Janez Poklukar in premier Janez Janša, ki je ocenil, da alternative ni. Končno odločitev bo sprejela vlada.