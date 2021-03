V petek potrdili 1253 okužb s koronavirusom, umrli trije covidni bolniki

Ljubljana, 27. marca - V petek so v Sloveniji opravili 6767 PCR testov in potrdili 1253 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih testov je bil 18,5-odstoten, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb na dan pa se je dvignilo nad 900 in znaša 927. Hospitaliziranih je 497 covidnih bolnikov, na intenzivni terapiji 107. Umrle so tri osebe s covidom-19.